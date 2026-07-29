سعر الغاز الطبيعي يقترب من الدعم -توقعات اليوم 29-7-2026

فعّل سعر الغاز الهجوم السلبي المقترح سابقا لنلاحظ اقترابه حاليا من الدعم المتمركز عند 2.620$ والذي شكّل بدوره الهدف الرئيسي الأول للسيناريو الهابط, نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر الدعم الحالي ليعزز بذلك فرص وصوله لمحطات سلبية إضافية قد تبدأ من 2.510$ وصولا نحو 2.280$.

أما صمود السعر فوق الدعم وتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية, قد يحفز ذلك المسار التصحيحي الصاعد من جديد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.950$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.510$ و 2.800$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر