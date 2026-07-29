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سعر الغاز الطبيعي يقترب من الدعم -توقعات اليوم 29-7-2026

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سعر الغاز الطبيعي يقترب من الدعم -توقعات اليوم 29-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 06:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

فعّل سعر الغاز الهجوم السلبي المقترح سابقا لنلاحظ اقترابه حاليا من الدعم المتمركز عند 2.620$ والذي شكّل بدوره الهدف الرئيسي الأول للسيناريو الهابط, نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر الدعم الحالي ليعزز بذلك فرص وصوله لمحطات سلبية إضافية قد تبدأ من 2.510$ وصولا نحو 2.280$.

 

أما صمود السعر فوق الدعم وتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية, قد يحفز ذلك المسار التصحيحي الصاعد من جديد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.950$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.510$ و 2.800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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