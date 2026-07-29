سعر اليورو مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-توقعات اليوم 29-7-2026

جدد سعر الزوج بتداولات يوم أمس المحاولات الصاعدة لنلاحظ مواجهته بذلك للحاجز المستقر عند 186.65 والذي طالما شكّل بدوره لعائق قوي أمام محاولات استئنافه للهجوم الصاعد.

نذكر بأن الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة والتي يمتد دعمها الرئيسي نحو 185.60 يشكل عامل رئيسي لتحفيز المحاولات الصاعدة, لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليفتح ذلك باب الوصول نحو المحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 186.95 و187.65 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.70 و 186.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط