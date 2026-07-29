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سعر اليورو مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-توقعات اليوم 29-7-2026

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سعر اليورو مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-توقعات اليوم 29-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 06:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

جدد سعر الزوج بتداولات يوم أمس المحاولات الصاعدة لنلاحظ مواجهته بذلك للحاجز المستقر عند 186.65 والذي طالما شكّل بدوره لعائق قوي أمام محاولات استئنافه للهجوم الصاعد.

 

نذكر بأن الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة والتي يمتد دعمها الرئيسي نحو 185.60 يشكل عامل رئيسي لتحفيز المحاولات الصاعدة, لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليفتح ذلك باب الوصول نحو المحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 186.95 و187.65 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.70 و 186.95

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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