بالأرقام.. انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الاقتصاد البريطاني

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3306) دولار أمريكي، بانخفاض (0.14%).فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1696) يورو بنسبة بلغت (0.21%).كان كشف تقرير نشرته "ديلي ميرور" البريطانية، أن موجة الحر التي شهدتها بريطانيا خلال يونيو الماضي أدت إلى ضياع 24 مليون ساعة عمل.وذكرت أن الحالة كلفت الاقتصاد البريطاني 1.15 مليار جنيه إسترليني بما يعادل (1.5 مليار دولار أميركي)، وسط دعوات للحكومة بضرورة التحرك الفوري.في الشهر الماضي، سُجلت درجات حرارة قياسية بلغت 37.7 درجة مئوية في منطقة "لينغوود"، وذلك يوم 26 يونيو، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجة مئوية والذي سُجل في ساوثهامبتون في يونيو 1976.