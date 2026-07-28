سعر سهم بترورابغ (2380) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 28-07-2026

انخفض سعر سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (8190) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لاستهداف دعوم جديدة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 3.20 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 2.96 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط