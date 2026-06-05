الاقتصاد

سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-06-2026

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  • سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-06-2026 1/2
  • سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 01:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة المحوري 4,500$، حيث تزامن هذا المستوى مع اصطدام السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل حاجزاً فنياً قوياً حدّ من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع ودفعه إلى الارتداد هبوطاً.

 

وفي الخلفية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية بعد ظهور ملامح دايفرجنس سلبي، وذلك عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ومع بدء توارد الإشارات السلبية من تلك المؤشرات، تزايدت الضغوط البيعية على الذهب، ما عزز من وتيرة التراجع وأبقى النظرة الفنية حذرة خلال المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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