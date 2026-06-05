الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يفقد زخمه الإيجابي وسط استمرار الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 05-06-2026

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  • سعر البتكوين (BTCUSD) يفقد زخمه الإيجابي وسط استمرار الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 05-06-2026 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يفقد زخمه الإيجابي وسط استمرار الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 05-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 01:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة المحوري 4,500$، حيث تزامن هذا المستوى مع اصطدام السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل حاجزاً فنياً قوياً حدّ من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع ودفعه إلى الارتداد هبوطاً.

 

وفي الخلفية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية بعد ظهور ملامح دايفرجنس سلبي، وذلك عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ومع بدء توارد الإشارات السلبية من تلك المؤشرات، تزايدت الضغوط البيعية على الذهب، ما عزز من وتيرة التراجع وأبقى النظرة الفنية حذرة خلال المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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