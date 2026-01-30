والي شمال دارفور يثمن دور شرطة كسلا في حفظ الأمن وحماية النازحين

بحث والي ولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، خلال اللقاء الذي جمعه الخميس بمدينة كسلا بمقر رئاسة الشرطة مع اللواء شريف علي الإمام، مدير شرطة الولاية، في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها هذه الأيام لعدد من ولايات البلاد، قضية استخراج المستندات والأوراق الثبوتية لمواطني الولاية المتواجدين بمحليات ولاية كسلا، والذين فقدوا هذه المستندات جراء موجات النزوح، لتسهيل المعاملات الرسمية.

وأشاد والي شمال دارفور بالدور الكبير للشرطة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين ومراكز إيواء النازحين.

وجدد حرص الولاية على التعاون مع حكومة وشرطة ولاية كسلا لتسريع وتيرة استخراج أوراق النازحين الثبوتية حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بصورتها الطبيعية.

من جانبه، أكد مدير شرطة ولاية كسلا استعداد أقسام السجل المدني لتسهيل إجراءات الاستخراج للذين تتوفر معلوماتهم في النظام، وكذلك غير المسجلين.

وأشار إلى أنه قد تم توفيق أوضاع منسوبي شرطة ولاية شمال دارفور الذين وصلوا إلى ولاية كسلا في أقسام ووحدات شرطة الولاية.