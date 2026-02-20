أثار استقبال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيي, لقائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأوغندي, وحميدتي. حيث ظهر يوري موسيفيي, بحذاء متواضع “شبشب”, خلال استقباله لقائد مليشيا الدعم السريع, بقصره بالعاصمة الأوغندية كمبالا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الرئيس الأوغندي موسفيني يستقبل حميدتي بــ”الشبشب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.