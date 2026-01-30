الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حزمة عقوبات جديدة بحق إيران، استهدفت عددًا من الأفراد والكيانات، على خلفية تورطهم في قمع الاحتجاجات الداخلية، إضافة إلى دورهم في دعم روسيا عسكريًا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول وحظر سفر داخل دول التكتل، وتطال مسؤولين أمنيين ومؤسسات مرتبطة بالأجهزة الإيرانية المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فضلًا عن كيانات يشتبه في مشاركتها بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأي دعم عسكري يسهم في إطالة أمد النزاعات، مؤكدًا أن التكتل سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة للرد على الانتهاكات الجسيمة.

ويأتي القرار الأوروبي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين، وسط جمود في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، واستمرار الخلافات بشأن ملفات حقوق الإنسان والسياسات الإقليمية.

