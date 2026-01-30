نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد بن محمد بالكيله العامري ، بمناسبة زفاف نجله "حمدان" إلى كريمة سعيد بن سالم بالرصاص العامري.

أقيم الحفل في مجلس الطوية بالعين ، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل.