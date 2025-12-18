استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة

- 1/2
تعرضت محطة المقرن التحويلية بمدينة عطبرة، صباح اليوم الخميس، لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة، استهدف بشكل مباشر محولات تغذية التيار الكهربائي. وأسفر الاعتداء عن استشهاد اثنين من أفراد الدفاع المدني أثناء محاولتهم السيطرة على الحادث، فيما تسببت الإصابات المباشرة للمحولات في توقف الإمداد الكهربائي بعدة ولايات، وفق ما أفاد مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان.
وأكدت السلطات أن فرق الدفاع المدني ما زالت تبذل جهوداً كبيرة لإخماد الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً إجراء عملية تقييم فني دقيق لتحديد حجم الضرر واتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة لضمان عودة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
وفي بيان رسمي، تعهدت الجهات المختصة بالإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها، مع الدعاء بالقبول لشهداء الواجب والصبر لأسرهم على هذه الخسارة الفادحة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
