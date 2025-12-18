شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يصطادون “صقر الجديان” الضخم والجمهور يرفض: (رمز الدولة لا يحبس ولا يوضع في قفص)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لصقر الجديان, الضخم الذي يعد من سلالة الصقور الضخمة التي تعيش في أفريقيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد المتحدث في الفيديو أن الطائر هو صقر الجديان, وقام باصطياده أطفال بمنقطة الرهد. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, في تعليقاته رفض حبس صقر الجديان, وطالب أهل الأطفال بإطلاق سراحه, على اعتبار أن الطائر يعتبر رمز للدولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

