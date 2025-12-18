شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تنظم هاكثون "هندرة 2025" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمركز تطوير التعليم الجامعي هاكاثون هندرة 2025 ، يوم الثلاثاء 25/6/1447 هـ الموافق 16 ديسمبر العام 2025م ، إذ يهدف الهاكثون إلى خلق بيئة محفزة للابتكار وصنع الحلول من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين لتطبيق منهجيات التحسين الحديثة بصورة عملية، مما يسهم في تطوير الإجراءات داخل الجامعة وتوجيهها نحو كفاءة أعلى وجودة أفضل.

وشهد الهاكثون مشاركة وحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، حيث أكد أن تنظيم الهاكثون والتركيز على تحسين كفاءة الإجراءات وتجربة المستفيد تاتي ضمن جهود إستراتيجية متكاملة للجامعة لدعم منظومة الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع رؤية وأهداف الجامعة وخططها الإستراتيجية الطموحة.

بدوره أوضح مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور هاني بن سامي برديسي ، أن تنظيم الهاكثون يأتي ضمن إطار سعي جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز قدرات منسوبيها وتمكينهم من استخدام الأدوات والمنهجيات العالمية في التحليل، والتطوير، ورفع مستوى الأداء المؤسسي ، حيث سيعمل هاكاثون هندرة 2025 على تحقيق العديد من الأهداف الهامة منها تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين ، ورفع كفاءة الإجراءات وتقليل الهدر ، وأيضاً تحسين تجربة المستفيد الداخلية والخارجية، وكذلك دعم التحول الرقمي والتوجهات المستقبلية ، إلى جانب توحيد الجهود بين القطاعات نحو مستقبل مستدام.

وعن الفئات المستهدفة ، بين مدير مركز تطوير التعليم الجامعي أن الهاكثون يستهدف ملاك الإجراءات (Process Owners) ، والقيادات الإدارية والأكاديمية ، والإداريين والفنيين ، وفرق الجودة والتميز والتحول المؤسسي ، وأيضا فرق التقنية والتحول الرقمي ، ومقدمي خدمات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأفاد "الدكتور برديسي" أن برنامج الهاكثون يتضمن جلسة تدريبية يقدمها مستشار رئيس الجامعة لتحسين كفاءة الإجراءات وتجربة المستفيد الدكتور مازن بن فهد الأحمدي، حيث قدم تعريفاً للمشاركين عن آليات وطرق العمل وأدوات التحليل، ونموذج العمل الموحد ، كما تم عقد ورشة عمل نفذت خلالها الفرق تحليل لعدة إجراءات بعرض تجوديها ،وتحديد فرص التحسين، ووضع حلول مقترحة وفق نموذج تعلم عملي ، عقب ذلك، تم تقديم العروض و التقييم والذي من خلالها تقدم كل مجموعة نموذجها التحسيني أمام لجنة تحكيم متخصصة، إذ شهدت قطاعات الجامعة تنافساً في تقديم المبادرات والأعمال المميزة، حيث حقق المركز الأول مناصفة بين الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للموارد الذاتية، في حين حصل قطاع المجلس العلمي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فجاء من نصيب عمادة البحث العلمي.