وطالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية جوليان نيكولز، خلال جلسة في لاهاي، بالحكم بالسجن مدى الحياة بحق عبد الرحمن، مؤكداً أنه لعب دوراً مركزياً في حملة الفظائع التي شهدتها دارفور قبل أكثر من عشرين عاماً. وقال نيكولز للقضاة إن المتهم «قاتل بالفأس» في إشارة إلى الأدلة التي أظهرت مسؤوليته عن إعدامات جماعية وضرب سجينين حتى الموت.
وأدين عبد الرحمن الشهر الماضي بـ 27 تهمة شملت القتل الجماعي والاغتصاب وقيادة عناصر الجنجويد خلال هجمات أعوام 2003 و2004، في أول إدانة تصدرها المحكمة بشأن جرائم دارفور. ورغم ذلك، دفع ببراءته منذ بدء محاكمته عام 2022، مدعياً أنه ليس الشخص المعروف باسم علي كوشيب.
ومن المتوقع أن يقدم فريق الدفاع مرافعاته لاحقاً هذا الأسبوع، وقد طلب حكماً بالسجن سبع سنوات فقط، وهو ما قد يعني إخلاء سبيل عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عاماً خلال عام ونصف، نظراً للفترة التي قضاها موقوفاً منذ عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن المؤبد لزعيم مدان بجرائم دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.