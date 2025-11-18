Politico: اتفاقية أمنية متوقعة بين الرياض وواشنطن

تهدف زيارة ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، البيت الأبيض، غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى تعميق التعاون المستمر منذ عقود في مجال النفط والأمن، مع توسيع العلاقات في التجارة والتكنولوجيا والطاقة النووية.

في حين كشفت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس اتفاقية أمنية ثنائية بين السعودية وأمريكا، وفقًا لمصدر مطلع. وقال المصدر إن هذه الاتفاقية الثانية من نوعها ستكون على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع حليف خليجي.

وسيشكل ذلك نقطة تحول أخرى في العلاقات بين البلدين، خصوصا تعميق التعاون العسكري والاقتصادي والدبلوماسي بشكل كامل.

ويسعى ترمب أيضا إلى الاستفادة من تعهد سعودي باستثمار 600 مليار دولار خلال زيارته المملكة في مايو الماضي، بينما تطمح المملكة في مباحثاتها مع الولايات المتحدة تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية، والتقدم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج نووي مدني.

رجل لا يمكن تجاهله

من جهتها، صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عنونت تقريرها بخصوص الزيارة قائلة «الأمير السعودي القوي الذي لا يمكن تجاهله يعود إلى واشنطن»، واصفة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ«الشخصية السياسية العالمية ذات الوزن الثقيل»، وأيضا «صانع الصفقات الدبلوماسية المشرف على أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم».

وأضافت الصحيفة: «على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح ولي العهد السعودي قوياً للغاية بحيث لا يستطيع السياسيون والرؤساء التنفيذيون الأمريكيون تجاهله».

الصفقات مفتاح التنافس الإقليمي

تضغط الرياض أيضًا من أجل إبرام صفقات في مجال الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي في إطار خطتها الطموحة «رؤية السعودية 2030»، لتنويع اقتصادها، وتعزيز مكانتها مقارنة بالمنافسين الإقليميين.

وسيكون الحصول على الموافقة على شراء شرائح كمبيوتر متقدمة أمرا حاسما لخطط المملكة لتصبح مركزا مركزيا في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي. كما تطمح المملكة أيضا إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن تطوير برنامج نووي مدني سعودي كجزء من جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يفتح المجال أمام الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية والضمانات الأمنية.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن شركة «أرامكو» ستوقع اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركتي «وودسايد إنرجي» و«كومنولث إل. إن. جي» الأمريكيتين خلال الزيارة، حيث من المتوقع أن تُزيدان طاقة إنتاج الغاز المسال للمثلين تقريباً خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت المصادر إن «أرامكو» من المتوقع أن تحصل على إمدادات تصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز المسال من منشأة مقترحة تابعة لـ«كومنولث إل. إن. جي» في لويزيانا.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع في الوقت نفسه بموجب الصفقة مع «وودسايد» أن تشتري «أرامكو» حصة في مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال التابع للشركة، الذي تبلغ قيمته 17.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية شراء للحصول على ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز المسال.

الأزمة في غزة

يتضمن جدول الزيارة مباحثات موسعة حول الوضع في غزة، بما في ذلك الجهود الإنسانية ومسار التهدئة، في محاولة للحد من التوترات الإقليمية، وتنسيق المساعدات مع الولايات المتحدة والدول الشريكة.

أبرز الملفات في زيارة ولي العهد لأمريكا

- تعزيز التعاون الأمني ​​والدفاعي وتوطيده وتسهيله.

- الحصول على أنظمة دفاع جوي وصاروخي متطورة وشراء مقاتلات «F-35».

- توسيع العلاقات في التجارة والتكنولوجيا والطاقة النووية.

- الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية المدنية يتصدران أولويات السعودية.

- ترمب يركز على استثمار سعودي قيمته 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

- مباحثات موسعة حول الوضع في غزة.