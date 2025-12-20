الأمم المتحدة: رفع العقوبات عن سوريا يشجع عودة اللاجئين

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

قالت مسؤولة في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان: إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لرفع العقوبات الشاملة عن سوريا، قد تشجع المزيد من اللاجئين على العودة إلى بلادهم، وتساعد كذلك في تشجيع الاستثمارات.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد صوت يوم الأربعاء الماضي، على الإزالة الدائمة للعقوبات المفروضة على سوريا والمعروفة بقانون «قيصر»، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات مؤقتاً في وقت سابق بموجب أمر تنفيذي.

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينج: إن «نحو مليون لاجئ لا يزالون في لبنان، ونحو 636 ألفاً منهم مسجلون رسمياً لدى وكالة اللاجئين».