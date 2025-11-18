مسؤول أميركي: متفائلون باعتماد مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول أميركي، اليوم الإثنين، 17 نوفمبر 2025، إن النسخة النهائية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة جاهزة منذ عدة أيام، معربا عن تفاؤل واشنطن باعتمادها.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي، أن التعديلات التي أدخلت الأسبوع الماضي على نص مشروع القرار كانت محدودة جدا.

ومن المُقرّر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي منتصف الليل بتوقيت القدس ، على مشروع قرار أميركي حول وقف إطلاق النار في غزة ، ونقاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب العشرين.

ويأتي التصويت وسط ضغوط شديدة تمارسها واشنطن، وترجيحات دبلوماسية حذرة في نيويورك مفادها أنه سيجري تبني المشروع، مع احتمال كبير أن تمتنع كل من روسيا والصين عن التصويت وعدم استخدام الفيتو. وتسري توقعات كذلك بأن تمتنع الجزائر عن التصويت، إلا أن باب التكهنات الدبلوماسية في نيويورك ما زال مفتوحاً، ومعه الاحتمالات.