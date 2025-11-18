مصر والأردن تؤكدان الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر والأردن التزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أمس، بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مستجدات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، وفق بيان للخارجية المصرية.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، حيث أكدا أهمية المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، لما تمثله من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول الاتصال، المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيدا للتصويت عليه، حيث شدد الوزيران على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره الأردني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.