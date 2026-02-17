«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34، والمد الثاني عند 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:27، والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14، والمد الثاني عند الساعة 22:56، والجزر الأول عند الساعة 16:27، والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: