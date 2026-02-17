«الأونروا» لـ«الاتحاد»: 20 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (غزة)

أوضح المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال شديدة التدهور، ولم تشهد تحسناً حقيقياً على الأرض، رغم الزيادة النسبية في أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل وقف إطلاق النار.

وقال أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحديث عن تحسن الأوضاع الإنسانية في غزة لا يعكس الواقع الميداني، إذ إن ما دخل من مساعدات لا يزال محدوداً ولا يرقى إلى مستوى الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن النظام الصحي منهار تماماً، وهناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يحتاجون إلى علاج غير متوافر داخل القطاع، في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن عجز المنظومة الصحية عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى.

وأفاد أبو حسنة بأن أكثر من 20 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل من غزة، لعدم توافر الإمكانات الطبية والتجهيزات اللازمة لعلاجهم داخل القطاع، مؤكداً أن استمرار التأخير في إجلاء هذه الحالات يضاعف حجم الخسائر الإنسانية.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل ومنتظم، ليس فقط لخروج الحالات الإنسانية والجرحى، وإنما أيضاً لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، مؤكداً أن ما يدخل حالياً لا يلبي سوى جزء ضئيل من المتطلبات الأساسية.

في الأثناء، غادر 64 فلسطينياً قطاع غزة، الأحد، فيما عاد 54 آخرون عبر معبر رفح مع مصر، وسط قيود إسرائيلية مشددة على عدد المسافرين وإجراءات مرورهم.

وأفادت مصادر حكومية في غزة، أمس، أن 64 فلسطينياً بينهم 27 مريضاً و37 مرافقاً، غادروا القطاع -الأحد- عبر معبر رفح، فيما وصل إليه 54 عائداً في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه.

وأضافت المصادر أن العائدين وصلوا مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون، مشيراً إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتنقلين عبر معبر رفح منذ إعادة فتحه، بلغت 811 فلسطينياً، من أصل 2800 مفترض أن يسافروا عبر المعبر ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام إسرائيلي تقارب 29%.

وفي تفاصيل المحصلة، أوضحت المصادر أن إجمالي عدد المغادرين وصل إلى 455، بينما بلغ عدد العائدين 356، مشيراً إلى أن عدد الذين تم رفض مغادرتهم يقدر بنحو 26.

ولفت المسؤول الأممي إلى وجود نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، ومحطات المياه والصرف الصحي، والبلديات، إضافة إلى العمليات الإغاثية الأساسية، مؤكداً أن الوقود يُعد عنصراً حاسماً لاستمرار الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، وغيابه يهدد بتوقف ما تبقى من مرافق حيوية عن العمل.