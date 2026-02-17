الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - الرئيسيةاخبار السعودية203 ريال سعودي لعيار 21.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت 14 من أكتوبر 2026 في السعودية

203 ريال سعودي لعيار 21.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت 14 من أكتوبر 2026 في السعودية