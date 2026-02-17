- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - الرئيسيةاخبار السعودية203 ريال سعودي لعيار 21.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت 14 من أكتوبر 2026 في السعودية
203 ريال سعودي لعيار 21.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت 14 من أكتوبر 2026 في السعودية
في يومنا هذا، يشهد سعر الذهب وبالتحديد عيار 21 في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة، حيث يأتي هذا الإرتفاع في نفس الوقت الذي تزايدت فيه أسعار الذهب على الساحة العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، ولمزيد من التفاصيل حول أسعار الذهب وآخر ما وصل إليه عيار 18 وعيار 21 إليكم الفقرات التالية.
أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن أسعار الذهب ومن الواضح أنها كانت في حالة من الانخفاض الملحوظ، لذلك لجأ كثير من الناس إلى شراء الذهب اعتقاداً منهم أنه سوف يسجل أسعار أعلي خلال هذا الشهر، وهذه التوقعات هي ما حدثت بالفعل حيث أن الذهب اليوم قد سجل ارتفاع ملحوظ جداً في أسعار كافة العيارات، والقائمة التالية توضح لكم أسعار الذهب الخاصة بكل عيار في المملكة العربية السعودية، وهي:
- بالنسبة إلى عيار 14 فإنه قد وصل سعر جرام الذهب بالريال السعودي إلى 135.91، أما عن سعر الجرام بالنسبة إلى الدولار الأمريكي فقد وصل إلى 36.24.
- بينما بالنسبة إلى عيار 18 فقد وصل سعر جرام الذهب بالريال السعودي إلى 174.74، وسعر الجرام بالدولار الأمريكي هو 46.60
- أما عن عيار 21 وهو أكثر عيار يوجد عليه إقبال كبير من المواطنين فقد وصل سعر الجرام الواحد 203.87 ريال سعودي، وأيضا سجل 54.37 دولار أمريكي وذلك للجرام الواحد.
- أيضاً عيار 22 فقد اختلفت أسعاره حيث أنها وصلت اليوم إلى 213.58 ريال سعودي وذلك للجرام الواحد، وهو بمثابة 56.95 دولار أمريكي.
- أما عيار 24 وهو العيار الأقوى والأشهر فقد وصل سعر الجرام الواحد 232.99 ريال سعودي، وهو ما يعادل 62.13 دولار أمريكي.
- وأخيراً في حالة بيع اونصة الذهب فإن سعرها قد وصل إلى 7,246.88 بالنسبة إلى الريال السعودي وأيضاً هو ما يعادل 1,932.50 دولار أمريكي.
- أما إذا كنت ترغب في شراء اونصة الذهب فإنه يرجى العلم أن سعرها قد وصل إلى 7,250.63 ريال سعودي، أما سعرها بالدولار الأمريكي فهو 1,933.50
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
يُعزى سبب ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم إلى ارتفاع الأسعار العالمية للذهب. فقد ارتفع سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى 1882 دولارا أمريكيا، مقارنة بسعره الذي كان يوم الجمعة الماضية والذي بلغ 1867 دولارا أمريكيا، هناك عدة أسباب تؤدي إلى إرتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي، وهي:
- استمرار الصراع الروسي الأوكراني يؤدي إلى ازدياد الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
- الزيادة في معدلات التضخم تنتج عنها ارتفاع تكلفة البدائل المتاحة للاستثمار في الذهب.
- تسبب انخفاض أسعار الفائدة في تراجع تكلفة استدانة الأموال، ما يُزيد الإقبال على شراء الذهب.