للقادمين من تركيا .. وزارة الحج والعمرة تعلن بدء تسهيلات العمرة للقادمين من تركيا وخطوات اصدار التصاريح الكترونيا

يبحث المواطنين عن إعلان وزارة الحج والعمرة بدء تسهيلات العمرة للقادمين من تركيا، وهذا حتى يتمكن المواطنين الأتراك من تسهيل الإجراءات على المواطنين للقيام بزيارة بيت الله الحرام، والجدير بالذكر أن وزارة الحج تعمل على توفير كافة الخدمات الإلكترونية، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم لكم آخر أخبار وزارة الحج والعمرة.

إعلان وزارة الحج والعمرة بدء تسهيلات العمرة للقادمين من تركيا

إن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن تسهيلات للقادمين من تركيا، حيث يوجد العديد من المواطنين الأتراك الراغبين في معرفة تفاصيل العمرة.

والجدير بالذكر أن الوزارة وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن القادمين من تركيا من إنهاء إجراءات العمرة والقيام بإصدار التصريح إلكترونيًا، وهذا حتى توفر على المواطنين التوجه إلى المصالح الحكومية، هذا بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي من 235 إلى 88 ريال سعودي.

خطوات إصدار تصاريح الحج والعمرة

حتى يتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من الحصول على تأشيرة العمرة من تركيا، يمكنه الاطلاع على الخطوات الإلكترونية التالية:

في البداية يقوم المواطن المُتقدم بزيارة موقع منصة نسك الرسمي “من هنا“. يتم النقر على أيقونة التقديم على تأشيرة. يلي ذلك القيام بإدراج كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. في حال كان المُتقدم من خارج المملكة العربية السعودية، يتوجب عليه إدخال رقم التأشيرة المتواجد على جواز السفر. من ثم يتم كتابة رقم جواز السفر وتاريخ الميلاد. القيام بتحديد الجنسية ورمز الدولة، وهذا بجانب رقم التليفون والبريد الإلكتروني. يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمواطن والقيام بالموافقة على كافة الشروط المطلوبة. يتم الضغط على زر التسجيل حتى يصل للمواطن كود على بريده الإلكتروني. يلي ذلك كتابة الكود بشكل صحيح والضغط على زر تحقق. يتعين بعد ذلك على المواطن الدخول على منصة نسك مرة أخرى ويتم تحديد الجنسية والدولة التي يقيم بها المُتقدم، وباقي البيانات المطلوبة. يتم اختيار خدمة الحجز لأداء العمرة.

شروط إصدار تصريح الحج في السعودية

حتى يتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من إصدار تصريح الحج في المملكة العربية السعودية، يجب أن تتوافر لديه مجموعة من الشروط الهامة، والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون عملا الشخص الراغب في أداء الحج عمره يتراوح بين 65 – 18عام.

ينبغي ألا يتجاوز عدد المرافقين 13 مرافق.

يجب الحصول على كل التطعيمات التي يتم تقريرها من قبل وزارة الصحة، ويكون على رأسها لقاح كورونا، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية بالإضافة إلى الحمى الشوكية.

من الضروري ألا يكون الحاج يعاني من أمراض مزمنة أو معدية.

لابد من تنفيذ كل التعليمات المُقررة خلال أداء مناسك الحج.

إن الأولوية تكون للشخص الذي يؤدي مناسك الحج للمرة الأولى.

