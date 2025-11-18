تابع الان خبر الطائرة الإغاثية السعودية 73 تصل مطار العريش لدعم غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت اليوم إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية 73، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة. وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، بالإضافة إلى كراسي متحركة كهربائية، تمهيدًا لتوزيعها على المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود المملكة المتواصلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفلسطينيين في غزة، بهدف التخفيف من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها السكان في ظل الأزمة القائمة. وتؤكد المملكة من خلال هذه المبادرات حرصها على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، ضمن برنامج إغاثي شامل يضم أكثر من 70 طائرة إغاثية سابقة.

ويعكس هذا الدعم السعودي المستمر التعاون الإنساني بين المملكة والشعب الفلسطيني، ويبرز التزام المملكة بدورها الإقليمي والدولي في تقديم الإغاثة والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة.