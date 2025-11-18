تابع الان خبر اختتام مناورات الموج الأحمر 8 بمشاركة القوات المصرية في قاعدة الملك فيصل البحرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختتمت أمس في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي فعاليات مناورات الموج الأحمر 8 المختلطة، بحضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، إلى جانب قادة القوات المشاركة من الدول المشاركة.

وشهد التمرين مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية، بما فيها القوات البرية والجوية، إضافة إلى وحدات من حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب قوات بحرية من دول البحر الأحمر شملت مصر، الأردن، جيبوتي، السودان، واليمن. وركزت المناورات على سلسلة من التدريبات المتقدمة مثل مكافحة الغواصات والحرب الإلكترونية، العمليات السطحية والجوية، الرماية على أهداف بحرية وجوية، الأمن البحري والتصدي للزوارق المسيّرة، باستخدام أحدث المنظومات الدفاعية في الرماية الحية.

وتضمن التمرين تنفيذ سيناريوهات ميدانية متنوعة، منها عمليات الإنزال البحري، القتال في المناطق المبنية، الدفاع الساحلي، الاستطلاع، الهجمات على أهداف ساحلية، مكافحة الإرهاب، تحرير الرهائن، إزالة الألغام والتعامل مع الأجسام الغريبة، إضافة إلى الرماية بالذخيرة الحية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والطائرات البحرية من نوع (MH60R) على أهداف سطحية.

وأكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالله بن محمد العنزي أن مناورات الموج الأحمر 8 حققت أهدافها بنجاح، حيث عززت جاهزية القوات المشاركة وقدرتها على التعامل مع التهديدات الإقليمية المشتركة، ورفعت مستوى التنسيق في تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية لحماية الأمن البحري الإقليمي.

كما أسهمت في توحيد المفاهيم العملياتية وترسيخ العمل المشترك بين الدول المشاركة، مما يرفع الجاهزية القتالية ويعزز القدرة على مواجهة التهديدات غير النظامية بكفاءة عالية.