الين يحاول التعافي قبيل اجتماع تاكايتشي -أويدا

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في تسعة أشهر المسجل في وقت سابق من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط ملحوظة لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.



سيعقد محافظ بنك اليابان" كازو أويدا" أول اجتماع رسمي له مع رئيسة الوزراء الجديدة "ساناي تاكايتشي" في وقت لاحق اليوم ، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة، وقد يُقدم تلميحات حول موعد استئناف البنك المركزي لدورة رفع أسعار الفائدة.



•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25% إلى (154.82¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.17¥)، و سجل أعلى مستوى عند (155.38¥) الأعلى منذ فبراير الماضي.



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بعد صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من هذا العام.



بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش ينطلق أول اجتماع رسمي بين رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة "ساناي تاكايتشي" و محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" ، في لقاء يُنتظر أن يلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح السياسة النقدية فى البلاد خلال الأشهر المقبلة.



يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الانكماش يمر بها الاقتصاد الياباني، و تواجه العملة اليابانية ضغوطًا كبيرة أدت إلى تراجعها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل العملة الأمريكية، إلى جانب تزايد الجدل حول مستقبل أسعار الفائدة فى رابع أكبر اقتصاد فى العالم.



من المتوقع أن يناقش الجانبان الاتجاهات المقبلة للسياسة النقدية، وفي مقدمتها احتمالات استئناف دورة رفع الفائدة التي ألمح أويدا إلى إمكانية تنفيذها قريبًا، مقابل رؤية الحكومة بقيادة تاكايتشي التي تميل إلى التهدئة وتبني سياسة توسعية تدعم النمو وتخفف الأعباء عن الأسر والشركات.



ومن المرجّح أن يتناول الاجتماع جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإدارة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان عدم حدوث اضطرابات في الأسواق، خاصة مع استمرار الحساسية العالمية تجاه تحركات بنك اليابان باعتباره صاحب أكبر برنامج تحفيز نقدي في العالم.



نتائج هذا الاجتماع ستكون محط أنظار المستثمرين، إذ قد تحدد بوضوح اتجاه سعر صرف الين و عوائد السندات اليابانية خلال الفترة المقبلة.



•قال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي السندات في ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: قد يؤدي تأخير رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى مزيد من انخفاض الين وزيادة تكاليف الاستيراد، مما يتعارض مع هدف تاكايتشي المتمثل في زيادة الأجور الحقيقية.



•وأضاف تسوروتا: ستتركز المحادثات على ما إذا كانت رئيسة الوزراء ستكون أكثر تحديدًا بشأن ما تعنيه بالضبط عندما تدعو بنك اليابان إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع الحكومة.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



