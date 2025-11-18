تابع الان خبر وصول شحنة البترول السعودي إلى سوريا ضمن منحة دعم الطاقة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت أمس أولى شحنات البترول السعودي إلى سوريا لدعم قطاع الطاقة، حيث رست ناقلة محملة بحوالي 650 ألف برميل من البترول الخام في ميناء بانياس، في إطار الدفعة الأولى من منحة المملكة الإجمالية التي تبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف برميل. وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وجاءت هذه المنحة في إطار اتفاقية وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الطاقة السورية في 11 سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز تشغيل المصافي السورية ودعم الاستدامة التشغيلية والمالية للطاقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات الحيوية من النمو، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة محليًا ودوليًا.

ويشرف على تنفيذ ومتابعة المنحة وزارة الطاقة السعودية، لضمان وصولها بشكل فعال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم الطاقة والبنية التحتية الحيوية في سوريا، وتعكس هذه المبادرة حرص المملكة على تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري الشقيق، تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.