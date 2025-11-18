تابع الان خبر ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الاثنين، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الديوان الملكي أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وفي سياق الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة في منطقة معسكر خان يونس بجنوب قطاع غزة، ضمن الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. وقامت الفرق الميدانية للمركز بالاشراف على عملية التوزيع لضمان وصول المساعدات للمستفيدين وفق معايير دقيقة تراعي العدالة والشفافية.

ويأتي هذا الجهد ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تقودها المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع، مما يعكس الدور الفاعل للمملكة في دعم السلام والاستقرار الإقليميين.