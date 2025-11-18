خالد بن محمد بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المختصة في مجالات القضاء والعدل في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي سيف سعيد غباش، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالله الخوري، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في جهاز الشؤون التنفيذية.