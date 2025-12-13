بطولة إنكلترا: صلاح يتوّج عودته بعد استبعاد بتمريرة حاسمة في فوز ليفربول

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : توّج المصري محمد صلاح عودته إلى المباريات مع ليفربول، بتمريرة حاسمة بعد دخوله بديلا في الشوط الأول في الفوز على برايتون 2 0 السبت ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وسط تصفيق ودعم الجمهور له على ملعب أنفيلد.

بعد استبعاده عن المباراة التي فاز فيها فريقه على إنتر ميلان الإيطالي 1 0 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وقبلها إبقائه على مقاعد الاحتياط في التعادل مع ليدز يونايتد 3 3 في الدوري، جلس صلاح على مقاعد الاحتياط أمام برايتون، لكنه دخل في الشوط الأول بدلا من جو غوميز إثر إصابته.

وشارك النجم المصري في الدقيقة 26 وسط تصفيق الجماهير وهتافات باسمه، ما يثبت مدى أهمية المهاجم الذي أصبح بتقديمه تمريرة حاسمة، ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (280)، متخطيا أسطورة تشلسي السابق فرانك لامبارد.

ولا يتفوّق على صلاح في هذه الإحصائية، سوى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق (311) وآلان شيرار (324).

وأشعل صلاح جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية، قبل استبعاده عن لقاء إنتر ميلان.

كما أشار السبت الماضي في حديثه للمراسلين إلى انهيار علاقته بسلوت، قبل أن يُعلن المدرب الهولندي الجمعة أنه سيتحدث إلى لاعبه في وقت لاحق من اليوم، مضيفا "النتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور غدا (السبت)".

ودخل صلاح بدلا من غوميز الذي شارك في مركز الظهير الأيمن. ويشبه دخوله بهذا الخيار التكتيكي، بادرة مصالحة من المدرب تجاه المهاجم النجم.

وهذه المباراة الأخيرة لصلاح قبل التحاقه بمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في المغرب التي تختتم في 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

وبعد تقدم ليفربول السريع بهدف المهاجم أوغو إيكيتيكي إثر تمريرة من غوميز (1)، صنع صلاح الهدف الثاني للاعب الفرنسي من ركلة ركنية (60).

تمريرة حاسمة هي الـ89 لصلاح مع ليفربول في الدوري الإنكليزي، إلى جانب 188 هدفا في 302 مباراة.

كما هو الفوز الأول لليفربول في الدوري بعد تعادلين، رافعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس موقتا.

وفي لندن، استعاد تشلسي عافيته وفاز لأول مرة بعد أربع مباريات، على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين سجلهما كول بالمر (21) والفرنسي مالو غوستو (45+1).

وهذا الهدف الأول لبالمر مع تشلسي منذ 17 أيلول/سبتمبر، بعد غياب لـ15 مباراة بسبب الإصابة ومشاركة في مباراتين سابقتين فقط.