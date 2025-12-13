محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة برايتون

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أُدرج اسم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي على مقاعد البدلاء في مواجهة برايتون على ملعب "أنفيلد" السبت، وذلك بعد محادثات مع مدربه الهولندي ارنه سلوت.

وأكد المدرب البالغ 47 عاما أنه صاحب الكلمة الاخيرة بشأن عودة المصري الدولي المستبعد من رحلة الفريق إلى إيطاليا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع في الفوز على إنتر 1 0، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها حول النادي.

وأفادت تقارير الجمعة أن قرار سلوت اتُخذ انطلاقا مما يراه في مصلحة الفريق.

واتهم صلاح النادي الانكليزي بالتخلي عنه بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة الأسبوع الماضي التي انتهت بالتعادل أمام ليدز 3 3، وهي المباراة الثالثة تواليا يجلس خلالها المصري على دكة البدلاء.

كما صرّح للصحافيين عقب المباراة التي أقيمت في ملعب "إيلاند رود" أنه لا تربطه أي علاقة بسلوت.

واحتاج ليفربول لهدف متأخر من علامة الجزاء للفوز على إنتر، بينما نشر صلاح (33 عاما) صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بملعب تدريب النادي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل مباراة برايتون في المرحلة السادسة عشرة إنه سيتحدث مع المهاجم في وقت لاحق من صباح الجمعة.

وأضاف "ليس لديّ أي سبب لعدم رغبتي في بقائه".

ومن المقرر أن ينضم صلاح، الذي وقّع عقدا جديدا لمدة عامين مع ليفربول في نيسان/أبريل، إلى تشكيلة المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد مباراة برايتون.

ويتوقف طول فترة غيابه على مدى تقدم مصر في البطولة المقامة في المغرب، حيث تُقام المباراة النهائية في 18 كانون الثاني/يناير.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وقاده للفوز بلقبين في الدوري وبلقب في دوري أبطال أوروبا من بين عدة كؤوس.

وكان صلاح سجل 29 هدفا في "بريميرليغ" الموسم الماضي حين توّج ليفربول بلقبه العشرين، لكنه لم يُسجل سوى أربعة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في الدوري هذا الموسم برصيد 23 نقطة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث حقق فوزين فقط في مبارياته العشر الاخيرة في "بريميرليغ".