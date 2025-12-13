اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد يهنئ محمد بن سليم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، محمد بن سُلَيِّم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مبروك للأخ محمد بن سُلَيِّم تجديد الثقة لولايةٍ ثانية رئيسًا للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، في تأكيدٍ جديد على أن الكفاءة الإماراتية قادرة على القيادة عالمياً».

