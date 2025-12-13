هكذا احتفل باسم مغنيّة وشيرين منسّا بذكرى زواجهما

دبي - فريق التحرير: إحتفلت اختصاصيّة التّغذية شيرين منسّا بذكرى زواجها من الممثّل اللبنانيّ باسم مغنيّة، الّتي تصادف اليوم الثّالث عشر من كانون الأوّل/ديسمبر، إذ أشركت متابعيها عبر حسابها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بصورة جمعتهما معًا، ووجّهت له رسالة عاطفيّة عبّرت فيها عن حبّها الكبير له وامتنانها الدّائم لوجوده إلى جانبها ودعمه غير المشروط لها، مؤكّدة أنّ حياتهما معًا مفعمة بالحبّ والتّميّز.

بدوره، ردّ باسم مغنيّة على تعليق زوجته بكلمات مفعمة بالمودّة والحبّ، معبّرًا عن مشاعره الصّادقة تجاهها، في تفاعل لافت نال إعجاب المتابعين.

يُذكر أنّ زفاف شيرين منسّا إلى باسم مغنيّة كان قد أُقيم في كانون الأوّل/ديسمبر من عام ٢٠١٢، وشكّل حينها حدثًا بارزًا على السّاحة الفنّيّة.

وعلى الصّعيد المهنيّ، كان باسم مغنيّة قد كشف في لقاء سابق عن انشغاله بجدول أعمال حافل، إذ يواصل حاليًّا تصوير مشاهده في بيروت ضمن مسلسل «بالحرام»، من إنتاج شركة «إيغل فيلمز» وبطولة ماغي بو غصن، إذ يلعب دورًا مختلفًا كلّيًّا عمّا قدّمه سابقًا، يتميّز بالقوّة ويحمل نَفَسًا دراميًّا جديدًا، يُراهن عليه بقوّة، لا سيّما بعد سلسلة النّجاحات الّتي جمعته بماغي بو غصن في أعمال سابقة.

أمّا سينمائيًّا، فيخوض مغنيّة تجربة جديدة في السّينما المصريّة من خلال فيلم «الحارس» الّذي يجمعه مجدّدًا بالممثّل هاني سلامة، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسر سامي. كما يشارك أيضًا في بطولة الفيلم الكوميديّ الضّخم «صقر وكنّارية» إلى جانب محمّد إمام وشيكو، من تأليف أيمن وتّار وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «أوسكار» بميزانيّة كبيرة.

من المقرّر مبدئيًّا عرض الفيلمَين المصريَّين خلال موسم عيد الفطر المقبل.