منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور

تسبب قرار الولاية الشمالية الخاص بمنع وصول السلع والبضائع إلى ولايات غرب السودان في ارتفاع أسعار السلع الأكثر احتياجًا في أسواق دارفور.

وقال التاجر بسوق الضعين في ولاية شرق دارفور، محمود حسن، لـ”دارفور24″، إن قرار الحظر أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بصورة ملحوظة في أسواق الولاية.

وأوضح أن السلع التي تأتي من شمال السودان إلى كردفان ودارفور، مثل ملح الطعام، الدقيق، البصل، الخميرة، البن، المكرونة، والتمور، بجانب المواد البلاستيكية، تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وكشف محمود أن جوال البصل زنة 100 رطل بلغ أكثر من 300 ألفًا بدلاً من 120 ألفًا، والدقيق زنة 25 كيلو وصل إلى 95 ألفًا بدلاً من 70 ألفًا، بينما ارتفع قنطار البن إلى مليون جنيه بدلاً من 650 ألفًا، وملح الطعام إلى 2500 جنيه للرطل الواحد بدلاً من 1500 جنيه قبل القرار، علاوة على ارتفاع كبير في أسعار قطع الغيار وإسبيرات السيارات.

وفي 23 نوفمبر المنصرم، أصدر والي الولاية الشمالية، عبد الرحمن عبد الحميد، أمر طوارئ حظر بموجبه نقل السلع والبضائع إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور، وفرض عقوبات على المخالفين تشمل السجن والمصادرة.

وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا، ومع مرور أسابيع على القرار ارتفعت أسعار السلع وانعكست سلبًا على معيشة المواطنين.

دارفور 24