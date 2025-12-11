تسريب إجتماع ليفربول السري .. صلاح رفض الاعتذار (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تتواصل تطورات أزمة النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، فقد أشارت مصادر إلى أن اجتماعاً "سرياً" ضم صلاح مع آرني سلوت المدير الفني للفريق، وريتشارد هيوز المدير الرياضي، وشهد رفضاً قاطعاً من صلاح للتقدم باعتذار عن تصريحاته المثيرة للجدل، والتي يعتربها ليفربول مسيئة ولا تتسم بالاحترافية.

التطور الجديد في أزمة محمد صلاح كشف عنه حساب "إندي كايلا نيوز" indykaila News، الذي يعد من الحسابات الموثوقة على منصة إكس، والذي كشف عن اجتماع صلاح مع المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت، الأربعاء، وضم الاجتماع "السري" كذلك المدير الرياضي لنادي ليفربول ريتشارد هيوز، وذلك في محاولة، على ما يبدو، لتهدئة الأمور بين الرجلين.

وقال الحساب، في تغريدة عنونها بـ"حصري"، إن اللقاء بين محمد صلاح وسلوت انتهى من دون اعتذار من جانب النجم المصري، وهو الأمر الذي يؤشر إلى استمرار التوتر بين الطرفين، وتمسك صلاح بعدم التراجع عن تصريحاته تجاه المدير الفني لنادي ليفربول.

وجاء في التغريدة الأولى لحساب إندي كايلا نيوز"، يوم أمس الأربعاء: سيعقد آرني سلوت اجتماعًا طارئًا مع محمد صلاح بعد ظهر غد (الخميس).. وسيحضر الاجتماع أيضًا المدير الرياضي ريتشارد هيوز".

وأضاف الحساب "يجب على محمد صلاح إظهار ندمه على سلوكه قبل أن يفكر آرني سلوت في ضمه إلى تشكيلة مباراة برايتون السبت". وفي اليوم التالي، وتحت بند "حصري"، كتب الحساب يقول "الاجتماع السري بالغ الأهمية ينتهي دون اعتذار من مو صلاح".

كاراغر يعتذر عن الإساءة لصلاح

من جانب آخر اعتذر نجم ليفربول المعتزل جيمي كاراغر للنجم المصري محمد صلاح، وظهر ميكا ريتشاردز في ستديو أحد البرامج الكروية الانكليزية وهو يقول لكاراغر:" “هل تود أن تعتذر لصلاح وتقول آسف عن عدم الاحترام..

أنت الآن مشجع.. قلها فقط."، وجاء رد جيمي كاراغر:" مو، أود الاعتذار اذا ضايقتك.. أحبك كلاعب ليفربول، لكن عليك فقط أن تحسن التصرف خارج الملعب."

وكان كاراغر قد فتح النار على صلاح ووصفه باللاعب الذي كان فاشلاً في تشيلسي وأتى إلى ليفربول ليحصل على النجاح، كما وصفه بأنه لم ينجح مع منتخب مصر ولم يحقق لمصر أي بطولة، وقال كاراغر إن صلاح أناني ويريد أن يوحي للجميع بأنه في مكانة ونجومية كريستيانو رونالدو.