سلوت لا يرى "مشكلة تستدعي الحل" مع صلاح بعد تصريحاته النارية

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : رأى المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت أنه "لا توجد مشكلة تستدعي الحل" بعد إشراك المصري محمد صلاح كبديل في فوز فريقه على برايتون 2 0 السبت ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بعد أسبوع من تصريحات المهاجم النارية ضد النادي.

وصنع صلاح الذي دخل بديلا في الدقيقة 26 بعد إصابة جو غوميز، هدفا للفرنسي أوغو إيكيتيكي صاحب الهدف الأول أيضا.

وكان صلاح اتهم ليفربول بـ"التخلي عنه" بعدما جلس على مقاعد البدلاء في التعادل أمام ليدز يونايتد 3 3 الأسبوع الماضي، وهي المباراة الثالثة تواليا التي لم يبدأها.

وقال أيضا إنه لا تربطه أي علاقة بمدرب ليفربول سلوت عندما تحدث للصحافيين عقب تلك المباراة.

واستُبعد قائد المنتخب المصري من رحلة منتصف الأسبوع إلى ميلانو لمواجهة إنتر في دوري الأبطال، والتي فاز بها ليفربول 1 0، وكان محور اهتمام كبير قبل مواجهة برايتون في أنفيلد.

وكان سلوت قال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الجمعة إنه سيتحدث إلى اللاعب لاحقا في اليوم نفسه، مضيفا "ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه".

وبعد الفوز على برايتون، قال سلوت إنه "لا توجد مشكلة تستدعي الحل" مع صلاح الذي نفذ الركنية التي سجل منها إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وأضاف "بالنسبة لي هو الآن مثل أي لاعب آخر. تتحدث إلى لاعبيك إذا كنت سعيدا أو غير سعيد بأشياء معينة، لكن ليس لدي ما أتحدث عنه بعد ما حدث أمام ليدز، بعد المباراة".

وأكد سلوت أن صلاح استُبعد من مواجهة ميلان بسبب تصريحاته.

وتابع "كل مدرب يتخذ قرارات مختلفة... لكنه لم يكن ضمن التشكيلة أمام ميلان وتحدثت إليه أمس".

وأضاف المدرب القادم من فينورد "أعتقد أنني عادة لا أقول شيئا عما نتحدث فيه، ولن أستثني هذه المرة، لكن أعتقد أن الأفعال أبلغ مما قيل. لقد كان ضمن التشكيلة مجددا وعندما اضطررت لإجراء أول تبديل، أشركته. وقدّم اليوم الأداء الذي يريده كل مشجع، وأنا منهم".

وسيغادر صلاح البالغ 33 عاما والذي وقع عقدا جديدا لمدة عامين مع ليفربول في نيسان/أبريل، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتعتمد مدة غيابه على مدى تقدم منتخب مصر في البطولة المقامة في المغرب والتي تختتم في 18 كانون الثاني/يناير.

وكان المهاجم الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، قد دعا عائلته لحضور مباراة برايتون وسط تكهنات بشأن مستقبله.

وضحك سلوت عند سؤاله عما إذا كانت المباراة الأخيرة لصلاح مع النادي.

قال "لم يكن اللاعب الوحيد الذي تجول في الملعب لشكر الجماهير، لأن الجماهير تستحق الشكر منا".