بطولة إيطاليا: يوفنتوس يرفض عرض شركة تيذر للاستحواذ عليه (رسمي)

الرياص - اسماء السيد - روما : رفضت شركة "إكسور" القابضة والتابعة لعائلة أنييلي المالكة لنادي يوفنتوس، السبت عرض الاستحواذ الذي تقدّمت به قبل يوم شركة العملات المشفّرة "تيذر" (Tether) لشراء النادي.

وأعلنت شركة "إكسور" في بيان رسمي أن مجلس إدارتها رفض بالإجماع العرض غير المرغوب به والمقدَّم من شركة "تيذر إنفستمنتس" للاستحواذ على حصتها في نادي يوفنتوس.

قال البيان "تؤكد إكسور، كما سبق أن قالت وكررت في الماضي، أنها لا تنوي بيع جزء أو كامل أسهمها لطرف ثالث، بما في ذلك، وليس حصرا، الشركة التي تتخذ من السلفادور مقرا لها، تيذر".

وأكدت "إكسور" وعائلة أنييلي أنهما "ما زالتا ملتزمتين بالكامل تجاه النادي، وتدعمان فريقه الإداري الجديد في تنفيذ استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق نتائج قوية سواء داخل الملعب أو خارجه".

وبعد أن دخلت شركة "تيذر" إلى هيكل ملكية يوفنتوس في شباط/فبراير من العام الحالي بحصة بلغت 8 في المئة، قبل أن ترتفع لاحقا إلى 11.5، تقدّمت الجمعة بعرض إلى "إكسور" لشراء حصتها الوازنة والبالغة 65.4 في المئة.

ووفقا لتقارير إعلامية، عرضت شركة "تيذر" سعر 2.66 يورو للسهم الواحد، ما يعكس تقييما إجماليا للنادي بنحو 1.1 مليار يورو.

وكانت أسهم يوفنتوس قد أقفلت جلسة التداول في بورصة ميلانو الجمعة، وقبل الإعلان عن عرض "تيذر"، عند مستوى 2.19 يورو للسهم.

وكانت شركة تيذر التي أوضح مديرها التنفيذي الإيطالي باولو أردوينو أن "يوفنتوس كان دائما جزءًا من حياتي"، قد تعهّدت أيضا بضخ استثمارات بقيمة مليار يورو في نادي "السيدة العجوز".

ويبحث "بيانكونيري" الذي يعد الاكثر تتويجا بلقب الدوري الإيطالي (36 مرة) وكأس إيطاليا (15)، إضافة الى لقبين في دوري أبطال اوروبا، عن استعادة بريقه بعد سنوات من الانحدار سواء داخل الملعب ام خارجه.

ويعود آخر تتويج للـ"بيانكونيري" بلقب الدوري الإيطالي إلى عام 2020، فيما أحرز آخر ألقابه بشكل عام في 2024 من خلال كأس إيطاليا.

وقد عاش النادي موسما صعبا في 2025، تخلله إقالة المدرب تياغو موتا، كما ابتعد مبكرا عن المنافسة على لقب الموسم الحالي باحتلاله راهنا المركز السابع، بعد انفصاله مجددا عن مدربه الكرواتي إيغور تودور الذي خلفه لوتشانو سباليتي.

كما تورّط يوفنتوس في فضائح مالية أدّت إلى رحيل أندريا أنييلي، رئيس النادي بين عامي 2010 و2023، كما أسفرت عن فرض عقوبات رياضية عليه.