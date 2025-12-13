حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والسعودية بآلاف الإعجابات بعد انتشاره على نحو واسع بالسوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أنصار ومشجعي المنتخب السعودي, وهم يتغنون باسم السودان, أثناء توجههم لمساندة منتخب بلادهم في بطولة كأس العرب, المقامة حالياً بالدوحة. وظهر عدد من الشباب السعوديون, وهم يتغنون ويهتفون باسم السودان, بصوت واحد: (حيوا السوداني..سوداني ما شاء الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الجمهور السعودي يهتف باسم السودان أثناء توجهه لمساندة منتخب بلادها: (حيوا السوداني..سوداني ما شاء الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.