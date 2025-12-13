شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان “الدعامة” إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله

نشرت صفحات تابعة لنشطاء مليشيا الدعم السريع, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لمطربهم إبراهيم إدريس, الذي لقي مصرعه في الأيام الماضية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي ظهر فيه الفنان القتيل, تم تصويره من إحتفالات جنود المليشيا بدخولهم مدينة بابنوسة. وأظهر المقطع الذي تم اغتياله في المعارك الأخيرة وهو يرتدي الزي الرسمي للمليشيا, ويحتفل وسط جنود الدعم السريع, بالانتصار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

