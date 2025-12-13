انت الان تتابع خبر غوتيريش يصل بغداد للمشاركة بمراسم انتهاء أعمال ولاية بعثة "يونامي" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سيصل اليوم الى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)".



وأطلق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان صباح اليوم السبت 13 كانون الأول 2025، "كلمات الوداع" للعراقيين مع قرب انتهاء مهام ومغادرة البعثة، حيث لخص رؤيته الكاملة تجاه العراق شعبا وسياسة، فبينما كشف عن ان العراق يتجه نحو "خطة مارشال عراقية"، اكد ان العراقيين أصحاب كرامة "وأنفه" ولا يقبلون بالإملاءات.