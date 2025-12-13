شاهد بالفيديو.. الجمهور الجزائري يحتفل بالرقص على أنغام الأغنية السودانية: (السوداني حُر)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مشجعون جزائريون, وهم يرقصون خارج أحد الملاعب التي شهدت مباراة منتخبهم في بطولة كأس العرب بالدوحة. مشجعو الجزائر, رقصوا وأحتفلوا بطريقة أثارت إعجاب جمهور مواقع التواصل بالسودان, على أنغام أغنية الفنان السوداني, الشاب عبد الخالق: (السوداني حُر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

