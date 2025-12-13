القوات المسلحة: استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة بكادقلي يكشف النهج التخريبي للمليشيا ومن يقف خلفها

قالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم “انه مواصلة لنهجها الإجرامي، إستهدفت مليشيا آل دقلو الإرهابية بمسيرة استراتيجية مقر بعثة الأمم المتحدة (UN) وكتيبة بنقلاديش بمدينة كادقلي ولاية جنوب كردفان، وذلك بإطلاق ثلاثة صواريخ، وقد أسفر هذا الاعتداء الغادر عن حرق مخزن يتبع لبعثة (UN) واستشهد عدد ستة أفراد ، وأصيب عدد سبعة آخرون جميعهم من كتيبة بنغلاديش.

واضافت “إن هذا العمل الإجرامي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية التي تحمي قوات حفظ السلام والمنشآت التابعة للأمم المتحدة، ويكشف بوضوح عن النهج التخريبي للمليشيا المتمردة ومن يقف خلفها”.

واكدت القوات المسلحة التزامها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، واحترامها لحرمة مقار الأمم المتحدة والمنشآت الدولية ، واضاف البيان “وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه ما يجري على الأرض من انتهاكات”.