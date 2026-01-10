بالصور.. رحيل مؤثر لمطرب سوداني شاب بالقاهرة.. أسرته بذلت كل ما في وسعها واستنفدت كل ما تملك من أجل علاجه فاضطروا إلى إخراجه للمنزل وهو في حالة غيبوبة تامة بسبب المطالبات المالية الكبيرة للمستشفى

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد قصة وفاة مؤثرة لمطرب سوداني, شاب بالعاصمة المصرية القاهرة, مساء أمس الجمعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رحل المطرب الشاب محمد سوبا, بعد معاناته من أزمة صحية نتيجة جلطة في المخ.

ووفقاً لما أوردت عدد من الصفحات المقربة لأسرة المطرب الراحل والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن الفنان محمد سوبا, أُصيب الفنان محمد سوبا بجلطة في المخ، أُدخل على إثرها إلى أحد مستشفيات مصر، حيث رقد في العناية المركزة في حالة حرجة.

بذلت أسرته كل ما في وسعها، واستنفدت كل ما تملك من أجل علاجه، لكن المطالبات المالية الكبيرة للمستشفى فاقت قدرتهم، فاضطروا بكل ألم وحسرة إلى إخراجه إلى المنزل وهو في حالة غيبوبة تامة.

وبمبادرة من اصحابه وقلة قليلة من زملائه الموسيقيين، وبسبب الحاجة الملحّة لإعادته إلى مستشفى، تمكّنوا من نقله إلى مستشفى خاص بتكلفة أقل قليلًا، على أمل أن يجد فرصة للعلاج والرعاية, لكن قبل ساعات، شاء الله أن يأخذ أمانته ففاضت روحه إلى بارئها، ورحل محمد سوبا إلى رحمة الله تعالى.

