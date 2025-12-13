قوات الجمارك تؤكد وقوفها مع الجيش وحرصها على تسهيل حركة التجارة والعودة الطوعية

تفقد السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك والوفد المرافق له معبر أشكيت الحدودي مع جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جولاته التفقدية للولاية الشمالية ووقوفه على الإدارات والأفرع الجمركية والمنافذ والمعابر الحدودية، والوقوف ميدانياً على سير الأداء ومستوى الخدمات المقدمة.

وكان في استقبالهم كل من مدير معبر أشكيت البري الباشمهندس تاج السر محمد حاج، والسيد العقيد شرطة الخير المهل مدير جمارك المعبر، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين بالمعبر والجهات ذات الصلة.

وأكد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم أن الزيارة تأتي ضمن محاور متعددة تحمل أبعاداً اقتصادية وخدمية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به قوات الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، وما تحققه إدارات مكافحة التهريب من ضبطيات نوعية وإنجازات متواصلة.

وأوضح سيادته أن قوات الجمارك كان لها حضور فاعل خلال معركة الكرامة مؤكداً الوقوف مع القوات المسلحة في الحرب ضد المليشيا المتمردة، مبيناً أنه تم استعادة الأنظمة التقنية والربط الجمركي في وقت وجيز عقب اندلاع الحرب، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

ووعد السيد مدير عام قوات الجمارك بالعمل على تذليل ومعالجة كافة التحديات والصعاب التي تواجه سير العمل بمعبر أشكيت البري، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب وتعزيز انسياب حركة التجارة، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات النظامية والمدنية العاملة بالمعبر.

من جانبه، رحب مدير معبر أشكيت البري الباشمهندس تاج السر محمد حاج بالسيد مدير عام قوات الجمارك والوفد المرافق، مقدماً تنويراً عن طبيعة العمل بالمعبر، موضحاً أن المعبر يُعنى بتنظيم حركة التجارة بين السودان وجمهورية مصر العربية، وتعمل به أكثر من (16) جهة حكومية، نظامية ومدنية في إطار من التنسيق والتعاون التام.

وأشار إلى أن المعبر صُمم ليكون منصة للتداول والتبادل التجاري، لافتاً إلى أنه منذ اندلاع الحرب شهدت حركة الركاب زيادة ملحوظة وتضاعفاً في الأعداد، حيث كانت حركة المغادرين كبيرة في الفترات السابقة، بينما تشهد المرحلة الحالية ارتفاعاً في حركة العودة الطوعية، مؤكداً أن العمل يسير بصورة مستقرة ومنظمة.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع معبر قسطل البري المصري من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وانسياب حركة الركاب بين البلدين.

سونا