بالفيديو – كاتي بيري تتألّق في ليلة فنّية استثنائيّة عند سفح الأهرامات

دبي - فريق التحرير: قدّمت النّجمة كاتي بيري عرضًا فريدًا عند سفح أهرامات الجيزة مساء أمس التّاسع من ديسمبر، في واحدة من أكثر السّهرات الفنّيّة تميّزًا.

أبهرت بيري الحضور بإطلالة لامعة بفستان أزرق وفضّيّ من تصميم دار لوسيل، ضمن حفل خاصّ نُظّم خصّيصًا للاحتفال بإطلاق الهويّة المؤسّساتيّة الجديدة لأحد البنوك. (http://www.instagram.com/p/DSEhmXWCM8t/)

كان الحدث مخصّصًا للمدعوّين فقط، هذا ما زاد من خصوصيّته وحوّل الموقع الأثريّ العريق إلى مسرح عالميّ يجمع بين روعة المشهد التّاريخي وأجواء العروض الموسيقيّة المعاصرة.

يأتي هذا الحفل بعد أيّام قليلة من ختام جولة بيري العالميّة “Lifetimes Tour” الّتي أنهتها في أبوظبي عقب سلسلة من العروض بلغ عددها واحدًا وتسعين عرضًا في مختلف القارّات.

قدمت بيري خلال السّهرة مجموعة من أبرز أغانيها الّتي حقّقت انتشارًا واسعًا حول العالم، مثل: “Part of Me”، “California Gurls”، “Dark Horse”، وسط تفاعل كبير من الحضور الّذي تفاعلت معه “بيري” بحماسة كبيرة.

وعلى الرّغم من طابع الحفل الحصريّ، لاقى الحدث اهتمامًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ، إذ انتشرت مقاطع الفيديو الّتي التقطها الحاضرون لتصل إلى جمهور واسع في مصر والعالم العربيّ. كما نجح هذا الحفل في إبراز قدرة مصر على استضافة أبرز الفعاليّات العالميّة في مواقعها الأثريّة، مضيفًا لحظة جديدة إلى سجلّها الفنّيّ الحافل.