تستكشف “مبادلة كابيتال” في أبوظبي إتاحة الوصول إلى الأسواق الخاصة عبر الأصول المُرمَّزة

تام شمس - الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:59 مساءً - عقدت مبادلة كابيتال، التابعة لحكومة أبوظبي، شراكة مع مزود بنية الأصول الحقيقية المُرمَّزة Kaio لاستكشاف إمكانية إتاحة الوصول المُرمَّز لاستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الخاصة، في خطوة تعكس دخول رأس المال المرتبط بالسيادة إلى البنية التحتية للبلوكتشين.

قالت الشركتان يوم الثلاثاء إن المبادرة ستدرس كيفية استخدام إطار Kaio الرقمي لتمكين المستثمرين المؤسسيين والمعتمدين من الوصول إلى منتجات الأسواق الخاصة لدى مبادلة كابيتال على السلسلة.

تشير الخطوة إلى اهتمام باستخدام ترميز الأصول الحقيقية كتطوير تكنولوجي وطبقة توزيع جديدة لفئات الأصول البديلة التي لطالما كانت محصورة خلف متطلبات حدّ أدنى مرتفع، وفترات تجميد متعددة السنوات، وقيود جغرافية.

ورغم عدم إطلاق أي منتج في الوقت الحالي، تمثل هذه الشراكة خطوة نحو رقمنة هياكل الصناديق وفتح قنوات وصول عالمية محتملة أمام أحد أكبر مديري الأصول في المنطقة.

مدير أصول سيادي يتجه نحو الأصول الحقيقية المُرمَّزة

تدير مبادلة كابيتال وتُشرف على أكثر من 430 مليار دولار من الأصول عبر الأسهم الخاصة، والائتمان، والعقارات، والاستراتيجيات البديلة من خلال منصات إدارة الأصول التابعة لها.

وهي شركة فرعية تابعة لـ شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في حكومة أبوظبي.

وفي 19 نوفمبر، ذكرت بلومبرغ أن مجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC) وهو شركة فرعية أخرى لمبادلة يمتلك ما لا يقل عن 500 مليون دولار في صندوق بيتكوين الفوري التابع لـBlackRock.

قالت فاطمة النعيمي وماكس فرانزِتي، الرئيسان المشاركان لحلول مبادلة كابيتال، إن الهدف هو استخدام بنية تحتية متوافقة تنظيمياً لاختبار كيفية توسيع البنية الرقمية لإتاحة الوصول إلى منتجات مؤسسية عالية المستوى.

دعمت Kaio سابقاً هياكل صناديق مُرمَّزة لمديري أصول مثل BlackRock وBrevan Howard وHamilton Lane، وجلبت أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المؤسسية إلى السلسلة.

وقالت الشركة إن تعاونها مع مبادلة يعكس الزخم المتزايد لنماذج الاستثمار المُرمَّزة عبر الأسواق العامة والخاصة.

وقال شري راستوغي، الرئيس التنفيذي لـ Kaio:

“يُظهر هذا الإطلاق كيف بدأ رأس المال المؤسسي التقليدي في التوسّع على السلسلة بالفعل”.

تواصلت Cointelegraph مع Kaio لمزيد من المعلومات، دون رد حتى وقت النشر.

زخم ترميز الأصول الحقيقية سيستمر في 2026

من خلال الانخراط في بنية الترميز، تنضم مبادلة إلى مجموعة متنامية من المؤسسات التي تستكشف قدرة الآليات على السلسلة على تبسيط العمليات، وتقليل الاحتكاك، وتوسيع المشاركة مستقبلاً.

ووفقاً لتقرير سابق لشركة CoinShares، شهدت الأصول المُرمَّزة نمواً قوياً في 2025، مدفوعةً بصعود سندات الخزانة الأميركية المُرمَّزة، إذ ارتفع حجمها على السلسلة من 3.9 مليارات إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام.

وتتوقع الشركة استمرار هذا الاتجاه في 2026 مع تزايد الطلب العالمي على عوائد الدولار.

أما مزودو البنية التحتية، فهم أيضاً يستعدون لموجة أكبر من التوسّع في الأصول المُرمَّزة.

فقد أطلقت Polygon يوم الأربعاء انقساما (hard fork) يهدف إلى تعزيز بنيتها وتحسين الأداء، في خطوة يُنظر إليها كتمهيد لحالات الاستخدام عالية التردد مثل العملات المستقرة وترميز الأصول الحقيقية.