محافظ مرتبطة بـ Silk Road تُحرّك 3 ملايين دولار من البيتكوين إلى عنوان جديد

تام شمس - الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:47 مساءً - عادت محافظ العملات المشفّرة المرتبطة بسوق Silk Road في الشبكة المظلمة إلى النشاط مرة أخرى، وذلك بعد أقل من عام على العفو الكامل الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤسّسها المسجون روس ألبريخت.

بحسب منصة Arkham لبيانات البلوكتشين، شهدت محافظ موسومة باسم Silk Road يوم الثلاثاء تنفيذ تحويلات بلغت قيمتها نحو 3.14 ملايين دولار من البيتكوين (BTC).

وتُعدّ هذه التحويلات وعددها 176 عملية أكبر نشاط تشهده هذه المحافظ منذ خمس سنوات، إذ لم تُجرِ المحافظ المرتبطة بـSilk Road هذا العام سوى ثلاث معاملات تجريبية صغيرة.

كذلك، جرى تحويل جميع المبالغ إلى محفظة جديدة غير معروفة تحمل العنوان bc1qn. ولا تزال المحافظ الأساسية الموسومة بـSilk Road تحتفظ بحوالي 38.4 مليون دولار من البيتكوين، في حين لا تحتوي المحفظة الجديدة سوى على الـ 3.14 ملايين دولار المنقولة حديثاً.

ولم تتمكّن Cointelegraph من التحقق بشكل مستقل من هوية صاحب المحفظة الجديدة، وقد تواصلت مع ألبريخت للتعليق.

محافظ Silk Road وحيازاتها. المصدر: Arkham

في يناير، منح ترامب عفواً كاملاً لمؤسّس Silk Road، روس ألبريخت، الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد المزدوج دون إمكانية الإفراج المشروط.

وكان ألبريخت قد أُدين في عام 2015 لدوره في إنشاء وتشغيل Silk Road، وهو سوق في الشبكة المظلمة يسّر تداول السلع غير القانونية بشكل مجهول باستخدام البيتكوين.

وبعد العفو، تبرّع داعمون لحملة “حرّروا روس” بما يقارب 270,000 دولار من البيتكوين، بحسب البيانات على السلسلة.

مؤسس Silk Road قد يمتلك ملايين إضافية في محافظ لم تُصادَر

على الرغم من أن الحكومة الأمريكية صادرت ما لا يقل عن 3.36 مليارات دولار من البيتكوين من Silk Road، يرى بعض المتابعين أن لدى ألبريخت محافظ أخرى لم يُعثر عليها خلال المصادرة.

وكشف كونور غروغان، مدير في منصة Coinbase، أن 430 BTC أي نحو 47 مليون دولار ما تزال راكدة في محافظ يُرجّح ارتباطها بألبريخت، ولم تتحرّك منذ أكثر من 13 عاماً.

محفظة Silk Road 1cqvW، الحيازات. المصدر: Arkham

كما توجد محفظة أخرى موسومة بـSilk Road يُرجّح أنها تخص ألبريخت، وتحتوي على نحو 8.3 ملايين دولار من البيتكوين. وباستثناء ثلاث معاملات تجريبية صغيرة خلال الأشهر العشرة الماضية، فإن هذه المحفظة لم تشهد نشاطاً منذ 14 عاماً، وفقاً لـArkham.