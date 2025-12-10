بعد قفزته بنسة 7%: هل بدأ الإيثيريوم مرحلة الارتفاع المتسارع؟

شهد سعر الإيثيريوم ارتفاع بنسبة 7% ليقترب من مستوى 3400 دولار على منصة كوين بيس خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء، وفق بيانات “TradingView”، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ منتصف نوفمبر.

يرى محللون أن هذا التحرك يمثل اختراق مهم خصوصا مع حفاظ العملة على التداول فوق 3300 دولار رغم تراجع البيتكوين.

أوضح المحلل “Negentropic” أن الإيثيريوم يستعد بهدوء لارتفاع كبير، مستشهدا باستعادة هيمنته لمتوسط متحرك رئيسي مع زخم صعودي متنام، مشيرا إلى أن نمط مشابه في السابق قاد إلى صعود متسارع.

واعتبر أن مرحلة الهبوط للإيثيريوم والعملات البديلة قد انتهت.

من جانبه، يرى المحلل “Merlin The Trader” أن الإيثيريوم يُظهر أقوى بنية صعودية في السوق حاليا، مشيرا إلى تكوّن نموذج رأس وكتفين معكوس واسع على الإطار الأسبوعي.

كذلك، أكد المحلل “Rekt Capital” أن السعر أبدى قوة في منطقة الطلب، ما ساعد على الدفع بالصعود الأخير، لافتا إلى أن إغلاق العقود الآجلة الأسبوعية فوق قمة فجوة CME وإعادة اختبارها كدعم قد يعزز استمرار الاتجاه الصاعد.

وتنشأ فجوات CME عندما يعيد سوق العقود الآجلة فتح التداول يوم الاثنين على سعر مختلف عن إغلاق الجمعة، ما يترك فراغ واضح في الرسم البياني.

وفي سياق متصل، شهد البيتكوين تراجع بعد صعوده القصير إلى 94,500 دولار، ليهبط نحو 92,000 دولار مع استمرار ضعف المعنويات، بينما حافظت بعض العملات البديلة مثل سولانا ودوجكوين وكاردانو على مكاسب قوية، في حين بقيت العملات XRP وBNB وترون تحت الضغط.

ورغم ذلك، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 3.25 تريليون دولار، مع بقاء الإيثيريوم المحرك الرئيسي للصعود حتى الآن.

