هبوط جماعي في سوق العملات الرقمية: تراجع سعر البيتكوين وعملة HYPE تقود الخسائر

تراجع سعر البيتكوين إلى قرابة 90 ألف دولار خلال الساعات الماضية بعدما فقد السوق الزخم الذي بدأ به الأسبوع، فيما شهدت عدة عملات بديلة انخفاضات أكثر حدة، أبرزها العملة الرقمية (HYPE) التي هبط سعرها بنسبة 9% يوميا.

وقد انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.8 تريليون دولار، بينما تبلغ هيمنتها على سوق العملات البديلة حوالي 57.05%.

كانت عملة البيتكوين قد لامست مستوى يفوق 92 ألف دولار في بداية الأسبوع قبل أن تعود الضغوط البيعية وتدفعها للتراجع دون حاجز 90 ألف دولار النفسي.

وتمكن المشترون لاحقا من تقليص الهبوط ليستقر السعر قرب 90,200 دولار وفق بيانات “TradingView”، بانخفاض يقارب 2% على أساس يومي.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة “Strategy” عن شراء أكثر من 10,600 بيتكوين بقيمة تقارب مليار دولار، لترفع إجمالي ما تملكه إلى 660,624 عملة.

ورغم الطابع الإيجابي لمثل هذه العمليات، تُظهر بيانات السوق أن السعر يميل في العادة إلى التراجع لفترة قصيرة بعد إعلانات الشراء الكبيرة.

على مستوى العملات البديلة، تفاقمت الخسائر لدى عدد من المشاريع المعروفة؛ إذ جاءت HYPE في صدارة الانخفاضات اليومية، تلتها Quant (QNT) وKaspa (KAS) بتراجعات تقارب 6%.

كما سجلت عملات مثل ICP وUNI وBCH وPEPE وLINK وDOGE انخفاضات واضحة.

في المقابل، حققت MemeCore (M) وCanton (CC) مكاسب ملحوظة بلغت 7% و5% على التوالي، بينما ارتفعت Zcash (ZEC) بنسبة 4% ليتجاوز سعرها حاجز 400 دولار.

بشكل عام، وصل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 3.16 تريليون دولار، ما يعكس انخفاض بنحو 2% مقارنة بالأمس، وسط ترقّب لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في 10 ديسمبر، حيث يتوقع المستثمرون خفض بنحو ربع نقطة مئوية قد يزيد من تقلبات السوق في الأيام المقبلة.

