تكنولوجيا: ترامب يسمح لـ Nvidia ببيع شرائح أعلى أداءً لعملاء معتمدين في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لشركة Nvidia ببيع شرائح عالية الأداء إلى العملاء المعتمدين في الصين، لكن مع فرض تعريفة تصدير أمريكية بنسبة 25%. وتشمل هذه الخطوة شريحة H200، التي تُعد ثاني أقوى شريحة تقدمها الشركة.

ورغم استمرار الحظر على بيع أقوى شرائح Nvidia، وهي Blackwell B200، للشركات الصينية، فإن شريحة H200 ما تزال تمثل قفزة كبيرة مقارنة بشريحة H20 التي طوّرتها الشركة خصيصًا للالتزام بالقيود السابقة. وكانت H20 حتى الآن هي الشريحة الوحيدة المسموح ببيعها في الصين للمشترين المعتمدين.

وتشير التقارير إلى أن H200 أسرع بست مرات من H20 في بعض المهام، بينما تتفوق B200 على H200 بما يقارب عشرة أضعاف. ورغم منع بيع B200 رسميًا في الصين، تؤكد تقارير مختلفة أن شرائح تجاوزت قيمتها مليار دولار وصلت بالفعل إلى الصين عبر السوق السوداء.

ومع أن الشركات الصينية أصبحت الآن قادرة قانونيًا على الحصول على شرائح أكثر تقدمًا، تظل نسبة الإقبال عليها موضع شك، خصوصًا بعد تكرار توجيهات الحكومة الصينية لشركاتها بتجنب الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تواصل هواوي سباقها للحاق بمستوى Nvidia وAMD خلال ثلاث سنوات، رغم الجدل الكبير حول مدى إمكانية تحقيق ذلك في هذا الإطار الزمني.

