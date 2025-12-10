تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 10-12-2025

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً اختراق مستوى المقاومة الحالي 3,370$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة ما لم ينجح في اختراق المقاومة المذكورة.